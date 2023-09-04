قريب مصابي حادث الطرق بتركيا: حالة الخطر زالت عن معظمهم

مالك أبو عياش من عيلوط: "الحادث وقع عند الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس الأحد عندما كان أقاربي يقومون في جولة سياحية بواسطة سيارة جيب رباعية الدفع مستأجرة".

أصيب سبعة أشخاص من بلدة عيلوط، قضاء مدينة الناصرة، بينهم 6 نساء ورجل واحد، بجروح متفاوتة، تراوحت بين بالغة الخطورة وطفيفة، في حادث تصادم بين مركبة رباعية الدفع كان يستقلها السائحون من عيلوط، ومركبة خصوصية في مدينة ألانيا التركية، مساء أمس الأحد.

ونقل المصابون السبعة إلى 3 مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، وتم تسريح إحدى المصابات من عيلوط، بينما لا يزال ستة منهم يتلقون العلاج، وتوصف جروح اثنين منهم بالخطيرة، بينما بقية الحالات بين متوسطة وطفيفة.

وفي حديث لـ"عرب 48" روى الشاب مالك أبو عياش من عيلوط ما لديه من معلومات وتفاصيل حتى اللحظة، قائلا إن "الحادث وقع عند الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس الأحد عندما كان أقاربي يقومون في جولة سياحية بواسطة سيارة جيب رباعية الدفع مستأجرة".

وأضاف أنه "ليست لدينا معلومات عن كيفية وقوع الحادث ومن كان في الطرف الآخر، لكن المعلومات المؤكدة التي وصلتنا هي أن إحدى المصابات من قريباتي كانت بحالة حرجة للغاية، وقد طرأ تحسن على حالتها الصحية، أما البقية فقد تراوحت إصاباتهم بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة، وإحداهن تم تسريحها من المستشفى".

مالك أبو عياش (عرب 48)

وأكد أنه "منذ ساعات الفجر غادر أعمامي البلاد متوجهين إلى ألانيا التركية، وقد وصلوا إلى هناك عند الساعة العاشرة صباحا، وحتى الآن هم زاروا الجرحى في مستشفيين، وهم الآن في طريقهم إلى المستشفى الثالث الذي يرقد فيه المرضى من أقاربي، وأنا على تواصل معهم وقد طمأنونا عن أن حالة الخطر زالت عن معظمهم".

وختم أبو عياش بالقول إن "المجموعة التي تضم سبعة أشخاص جميعهم من أقاربه من الدرجة الأولى، وقد غادروا البلاد يوم الثلاثاء الماضي إلى إنطاليا التركية، وبالأمس كانت لهم جولة سياحية منظمة بسيارة جيب رباعية الدفع، وفي نهاية الجولة وقع الحادث المؤسف".

تجدر الإشارة إلى أن عائلة المصابين السبعة هم من عائلة عياش وأبو راس وسليماني، تربط بينهم علاقات قرابة وطيدة، وأن هناك مساع حثيثة تجري الآن من أجل نقل من تحتمل حالتهم النقل إلى مستشفيات البلاد لاستكمال العلاج.