اتهام أحد سكان الطيبة بـ"الحصول على مبالغ مالية بعد إصداره فواتير وهمية"

قدّمت لائحة اتّهام لأحد سكان الطيبة بحصوله على مبلغ 2.2 مليون شيكل من خلال إصدار فواتير وهمية، إذ نسبت مخالفات ضريبية ضده وبالتعاون مع آخر، إذ يملك شركة لجمع النفايات.

قدمت الوحدة القضائية في سلطة الضرائب، حديثا، إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد أحد سكان مدينة الطيبة، نسبت إليه حصوله على مبالغ مالية بعد إصداره فواتير وهمية بهدف استرداد الضرائب والتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة.

ووفقا لسلطة الضرائب صباح اليوم، الأربعاء، فإنه "قُدّمت لائحة اتّهام لأحد سكان الطيبة بحصوله على مبلغ 2.2 مليون شيكل من خلال إصدار فواتير وهمية، إذ نسبت مخالفات ضريبية ضده وبالتعاون مع آخر، إذ يملك شركة لجمع النفايات. وخلال العام 2018 استخدم فواتير وهمية تقدر قيمتها بـ2.2 مليون شيكل بدون تقديم أي خدمات لهذه الفواتير، بالإضافة إلى تهربه من دفع الضريبة المضافة التي تقدر بمبلغ 15.6 مليون شيكل".

وأضافت أنه "عليه مثُل المتهم أمام محكمة الصلح في كفار سابا، وجاء ذلك بعد التحقيق التي أجرته سلطة الضرائب في تل أبيب".