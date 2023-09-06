اعتقال مشتبهين بإطلاق النار على مرشح لرئاسة بلدية الناصرة وقريبيه

"تمّ إلقاء القبض على ثلاثة مشتبهين، الليلة الماضية، مختبئين داخل شقة لتورطهم في حادث إطلاق النار، على خلفية الانتخابات المحلية، والذي أسفر عن أصاب ثلاثة أشخاص فيه".

اعتقلت قوّات من جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية وأفراد "الوحدة 33 (هغدعونيم)" ثلاثة مشتبهين في حادثة إطلاق النار التي وقعت في الناصرة، مساء يوم 28 آب/ أغسطس الماضي، والتي تمّ فيها إطلاق النّار على المرشّح لرئاسة بلديّة الناصرة، مصعب دخان، وشقيقه، وابن عمه.

ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الأربعاء، فإنه "مع تلقي البلاغ حول حادثة إطلاق النار التي أصيب فيها مرشح للانتخابات المحلية في الناصرة، شرعت الشرطة بتحقيق مشترك على يد أفراد وحدة الجرائم في مديرية المروج في لواء الشمال بالتّعاون مع الشاباك. سُمح، صباح اليوم، بالنشر أنه في نشاط مشترك للشاباك وشرطة الشمال والوحدة 33 (هغدعونيم)، بحسب معلومات الشاباك، تمّ إلقاء القبض على ثلاثة مشتبهين، الليلة الماضية، مختبئين داخل شقة لتورطهم في حادث إطلاق النار، على خلفية الانتخابات المحلية، والذي أسفر عن أصاب ثلاثة أشخاص فيه".

وأضافت أن "التحقيق في بداياته، يرجى الملاحظة أنّ التحقيق يجري بموجب أمر منع النّشر: كلّ تفصيل من تفاصيل التحقيق، أي تفاصيل قد تعرف عن هوية المشتبه بهم".