الأحد: وقفة في اللد للمطالبة بالعدالة للشهيد موسى حسونة

دعوات لمشاركة واسعة للوقفة الاحتجاجية التي تنظم في مدينة اللد، يوم الأحد المقبل، للمطالبة بإعادة فتح ملف التحقيق باستشهاد الشاب موسى حسونة على يد مستوطن، في العاشر من أيار/ مايو 2021، خلال أحداث هبة الكرامة.

من مظاهرة سابقة احتجاجا على إغلاق ملفّ التحقيق في استشهاد الشاب موسى حسونة ("عرب 48")

تُنظم في مدينة اللد، يوم الأحد المقبل، وقفة احتجاجية للمطالبة بالعدالة للشهيد موسى حسونة الذي استشهد برصاص مستوطنين، خلال أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في أيار/ مايو 2021، وسط دعوات بمشاركة واسعة.

ومن المزمع أن تنظمة الوقفة الاحتجاجية في موقع استشهاد حسونة الذي بات يُعرف بـ"دوار موسى حسونة"، قرب حي "رمات إشكول"، عند الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل.

الشهيد موسى حسونة

وشهريا، ينظم أهالي اللد والرملة ويافا، بمشاركة ناشطين من المجتمع العربي، وقفات للمطالبة بالعدالة للشهيد حسونة، وذلك في ظل إغلاق ملف التحقيق باستشهاد وإفلات القتلة من العقاب.

ودعا رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، إلى مشاركة واسعة في الوقفة المقرر يوم الأحد المقبل، ضمن برنامج الوقفات الاحتجاجية التي تنظم في العاشر من كل شهر.

وقال إن "الجميع يعلم أن المجرمين الذين قتلوا الشهيد حسونة لا يزالون خارج السجن في ظل إغلاق ملف التحقيق في هذه القضية".

وأفاد بضرورة المشاركة لـ"إيصال رسالة مهمة، لجميع المؤسسات في دولة إسرائيل مفادها أننا نطالب بحقنا في الحياة ونطالب بتحقيق العدالة في ملف الشهيد حسونة".

كما أكد ضرورة الضغط لإعادة فتح ملف التحقيق، وقال: "نحن نعرف من هم الجناة؛ الدولة تعرف من هم الجناة، وهي قررت ألا تحسابهم".