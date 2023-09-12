إصابة خطيرة لعامل سقط من علو في مستوطنة موديعين

أسفر حادث عمل بورشة للبناء في مستوطنة "موديعين" بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة خطيرة لعامل سقط من علو.

أُصيب عامل (40 عاما) بجروح بأنها خطيرة، اليوم الثلاثاء، من جراء سقوطه عن ارتفاع نحو ستة أمتار خلال عمله بورشة للبناء في مستوطنة "موديعين" بالضفة الغربية.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (أيلون) تلقى، الساعة 13:15، بلاغا عن سقوط عامل عن ارتفاع نحو ستة أمتار خلال عمله بورشة للبناء في موديعين، وحضرت طواقم طبية من نجمة داود الحمراء إلى المكان وقدّمت العلاجات الأولية لعامل (40 عاما) وصفت حالته بأنها خطيرة مع إصابة بالرأس، ونُقل بعدها إلى مستشفى (أساف هروفيه) لاستكمال العلاج".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.