حوادث الطرق: مصرع شخص في شارع 6 وإصابة خطيرة بتل أبيب

أسفر حادثا طرق منفصلان عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

من مكان الحادث عند شارع 6 (تصوير: نجمة داود الحمراء)

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة عند شارع 6 قرب مفترق "شورك"، جنوبي البلاد، فيما أصيب اثنان آخران بجروح وصفت بالمتوسطة.

وأقر الطاقم الطبي وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه الخطيرة، فيما قدم الإسعافات الأولية لمصابين آخرين عانيا جروحا متوسطة في جسديهما.

ونقل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "كابلان" لاستكمال العلاج.

من مكان الحادث في تل أبيب (نجمة داود الحمراء)

وفي تل أبيب، أصيب شخص، في الأربعينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها حرجة إثر تعرضه لحادث دراجة نارية.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش لسائق الدراجة النارية.

وأحيل سائق الدراجة النارية، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين.