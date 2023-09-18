إصابة خطيرة لامرأة بحادث طرق في الجولان

أسفر حادث طرق وقع بعد ظهر اليوم، الإثنين، في منطقة الجولان عن إصابة خطيرة لامرأة سبعينية. وذكرت مصادر طبية أن حالة المصابة غير مستقرة.

أصيب امرأة بجروح وصفت بأنها خطير من جراء حادث طرق في منطقة الجولان.

وأفادت مصادر طبية بأنّ حادث طرق وقع بشكل ذاتي على شارع 98 بالقرب من مفرق مسعدة في هضبة الجولان أسفر عن إصابة امرأة سبعينية بجروح خطيرة.

وقدم طاقم الطبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابة (64 عاما)، ومن ثم تم نقلها بواسطة مروحية طبية لتلقي العلاج في مستشفى (زيف) بمدينة صفد، شمالي البلاد، ووصفت حالتها بالخطيرة وغير المستقرة.

وفتحت الشرطة مافا للتحقيق في ملابسات الحادث.