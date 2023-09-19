عرعرة النقب: وفاة شاب متأثرا بإصابته في انقلاب سيارة

أقر الطاقم الطبي في مستشفى "سوروكا" وفاة شاب من عرعرة النقب، متأثرا بإصابته بعد يومين من تعرضه لحادث انقلاب سيارة.

توفي الشاب يعقوب النباري، في العشرينيات من عمره، من بلدة عرعرة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة.

وكان الفقيد قد أصيب مساء الأحد من جراء انقلاب سيارة على شارع 25، ما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة آنذاك.

وأحيل الفقيد إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وقد أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ومساء الإثنين، لقي خليل أحمد الطوري (57 عاما) مصرعه في حادث طرق بمدخل مدينة كفر قاسم، فيما أصيب سائق دراجة نارية من قلنسوة في حادث منفصل وقع قرب مدينة الطيبة.

ومساء الأحد، لقي يوسف مصاروة (40 عاما) من الطيبة مصرعه في حادث انقلاب سيارة عند شارع 6 قرب مفترق "شورك"، جنوبي البلاد.

ويستدل من معطيات "سلطة الأمان على الطرق"، أن 264 شخصا بينهم 64 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق والدهس منذ مطلع العام الجاري.