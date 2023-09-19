65 عاملا لقوا مصارعهم منذ مطلع العام: مصرع شاب من الرينة

أسفر حادث عمل وقع قرب كريات شمونة عن مصرع شاب من بلدة الرينة، لترتفع حصيلة ضحايا حوادث العمل منذ مطلع العام إلى 65 عاملا.

لقي الشاب محمد حسن عثاملة (24 عاما) من بلدة الرينة، مصرعه الثلاثاء في حادث عمل وقع قرب كريات شمونة.

واستدعي طاقم طبي إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الشاب بعد فشل محاولات إنعاشه.

وتخيم أجواء من الحزن على بلدة الرينة منذ تلقي نبأ وفاة الشاب، فيما يتوافد المعزون إلى منزل العائلة لمشاطرتها في مصابها الأليم.

ويستدل من المعطيات، أن 65 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، فيما أصيب المئات بجروح متفاوتة بينها خطيرة.

مما يذكر أن أكثرية ضحايا حوادث العمل هم من الضفة الغربية ومناطق الـ48، فيما تقع غالبية الحوادث تقع في ورش البناء، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

وللمقارنة فقد لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.