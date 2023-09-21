بمسيرات حاشدة: تقديم قوائم المرشحين لرئاسة وعضوية الطيبة

في مسيرات حاشدة جابت المدينة من مقرهما الانتخابيين وصولا إلى مبنى البلدية، شهدت رفع الأعلام والشعارات الانتخابية، قدم المرشحان المتنافسان على رئاسة البلدية أوراق ترشحهم الرسمية، برفقة أنصارهم.

سلم المتنافسون على رئاسة وعضوية بلدية الطيبة في الانتخابات المحلية المقررة في المدينة نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مساء الخميس، قوائم ترشحهم النهائية إلى لجنة الانتخابات المحلية في مبنى البلدية.

وفي مسيرات حاشدة جابت المدينة من مقرهما الانتخابيين وصولا إلى مبنى البلدية، شهدت رفع الأعلام والشعارات الانتخابية، قدم المرشحان المتنافسان على رئاسة البلدية أوراق ترشحهم الرسمية، برفقة أنصارهم.

ولم تسجل أي أحداث استثنائية.

وسلم رئيس البلدية، المحامي شعاع منصور، والذي ينافس على رئاسة البلدية للمرة الثالثة على التوالي، بعدما فاز في الدورتين الأخيرتين، سبعة قوائم عضوية بالاضافة إلى قائمة رئاسة.

وسلم المرشح يحيى حاج يحيى، الذي ينافس للمرة الأولى على رئاسة البلدية، سبعة قوائم بالإضافة إلى قائمة رئاسة.

وحاولت الأحزاب السياسية في مدينة الطيبة، بالتعاون مع حركة "سوا" حديثة الإنشاء وهي حركة مستقلة مكونة من ناشطين سياسيين واجتماعيين، تشكيل ائتلاف موحد لخوض الانتخابات، إلا أن كل المساعي باءت بالفشل.

وقدمت حركة "سوا" قائمة واحدة للعضوية، وقائمة للرئاسة رشحت بواسطتها عضو اللجنة الشعبية ورئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المركزية في الطيبة سابقا، يوسف جمعة.

وقدمت الحركة الإسلامية قائمة عضوية واحدة بشكل منفرد، الممثلة بالشيخ نادر حاج يحيى (أبو رائد)، رئيس لجنة الإصلاح في الطيبة، فيما قدمت "الجبهة" قائمة عضوية واحدة ممثلة بالسيدة ألمازة جبارة، وهي عضو بلدية سابقة.

ويصل عدد الناخبين في مدينة الطيبة إلى نحو 34 ألف صاحب حق اقتراع، وأكد رئيس لجنة الانتخابات، المربي عثمان عياد مصاروة، لـ"عرب 48" أن "الإجراءات تسير على أكمل وجه دون أحداث استثنائية".

وأضاف "نتمنى أن تمر هذه الانتخابات على خير، وهذا يتعلق بسلوك المرشحين، ولكن مما نراه حتى الآن فإن الأمور هادئة ونعمل أن تستمر هكذا لأن مجتمعنا لا يحتمل أي مشاحنات".