الطيبة: اعتقال مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل الشاب عبد القادر

اعتقلت الشرطة مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل الشاب عبد القادر من الطيبة، فيما من المزمع أن تنظر المحكمة بطلب تمديد اعتقالهما على ذمة التحقيق.

من مكان الجريمة (عرب 48)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصين من الطيبة بشبهة ضلوعهما في جريمة قتل الشاب أمير عبد القادر (25 عاما) في المدينة، مساء أمس الأحد.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة لاحقا في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه بهما من أجل استكمال تحقيقاتها؛ وفقا لما جاء في بيان الشرطة.

وكان الضحية عبد القادر قد تعرض لجريمة إطلاق نار على شارع 444 قرب محطة وقود "دور ألون"، أسفرت عن مقتله متأثرا بجراحه الخطيرة.

مما يذكر أن عدد القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، بلغ 174 قتيلا بينهم 11 امرأة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 19 شخصا في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها لإطلاق نار.