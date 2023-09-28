اتهام الشقيقين عمر وبكر بدرة بقتل والدتهما تاليا خطيب

قدّمت النيابة العامّة في حيفا إلى المحكمة المركزية في المدينة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضدّ الشقيقين عمر (19 عامًا) وبكر (20 عامًا) بدرة، من سكان اللد والرملة، نسبت إليهما قتل والدتهما المرحومة تاليا خطيب (نور عفيف ريان، وهي في الأصل من كفر برا) . بالإضافة إلى ذلك، تمّ تقديم لائحة اتهام ضدّ أحمد إبراهيم وقاصر من سكان حيفا بتهمة المساعدة على القتل.

ونسبت لائحة الاتهام إلى المتهمين عمر وبكر بدرة "جريمة القتل العمد في ظروف مشددة، والأذى المتعمّد المشدّد، وجرائم السلاح، واقتحام مسكن في ظروف مشددة".

واتهمت النيابة أحمد والقاصر بـ"جريمة المساعدة والتحريض على القتل في ظروف مشدّدة، والمساعدة والتحريض على السطو على مسكن في ظروف مشدّدة".

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في السنوات التي سبقت 31 آب/ أغسطس 2023، قامت المرحومة تاليا، المطلقة من والدي المتهمين الأخوين بدرة، بتغيير عدة أماكن إقامة في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد، ومن بين أمور أخرى، البقاء لفترة طويلة في الملجأ. كل ذلك على خلفية تهديدها بالمساس بحياتها من قبل عدد من أفراد أسرتها ومن بينهم أولادها، الذين انتقدوا أسلوب حياتها بعد الطلاق وتراكم الكثير من الغضب والكره تجاهها. المتهم أحمد إبراهيم كان جار المرحومة تاليا، وبسبب خلاف بين الجيران قام بالتواصل مع أبناء تاليا وأخبرهم عن مكان سكنها. المتهمان اللذان اكتشفا مكان إقامة والدتهما خطّطا للوصول إلى الشقة وإطلاق النار عليها وقتلها واختطاف شقيقتهما الصغرى أو إيذائها. وأبلغ المتهمان المتهم أحمد بنيتهما ​​ووعداه بدفع عشرات الآلاف من الشواكل مقابل هذه المعلومات".

وذُكر في لائحة الاتهام أنه "في 31 آب/ أغسطس 2023، وصل المتهمان عمر وبكر بالسيارة إلى عنوان الشقة، حيث كان المتهم أحمد وصديقه المتهم القاصر في انتظارهما. وترجّل المتهم عمر من السيارة مرتديًا القبعة والقناع على وجهه ويحمل مسدسًا. وبرفقة المتهمين أحمد والقاصر، أشار المتهم أحمد إلى نافذة غرفة نوم تاليا، والتي يمكن من خلالها اقتحام الشقة. وكان المتهم بكر ينتظر شقيقاه في سيارته. عند محاولة دخول المتهم عمر من خلال النافذة، واجه صعوبة في الدخول إلى الغرفة بسبب وجود سور، وقام المتهم القاصر بمساعدة المتهم عمر على تسلّق السياج. وقام المتهم عمر بكسر زجاج النافذة وصعد واقتحم الشقة إلى غرفة النوم التي كانت تتواجد بها المرحومة وشريكها. وأطلق المتهم عمر النار على شريك الأم الذي تمكّن من الفرار من الغرفة دون أن يصاب بأذى. وفور ذلك، صوّب المتهم عمر المسدس نحو والدته التي كانت مستلقية على السرير وظهرها نحوه، وأطلق عليها ومن مسافة قصيرة ما لا يقل عن 7 رصاصات، أصابت ظهرها وذراعيها. وبعد أن قام المتهم عمر بتفتيش الشقة وتأكد من عدم وجود شقيقته، خرج من الشقة عبر النافذة التي دخل منها وعاد إلى الشارع وركض نحو السيارة التي يتواجد بها المتهم بكر وفرّ الاثنان من مكان الحادث".