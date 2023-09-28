الناصرة: اتهام شاب بإطلاق النار والتسبب بإصابة رجل وابتزازه تحت التهديد

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة لائحة اتهام ضد شاب من مدينة الناصرة نسبت إليه إطلاق النار تجاه رجل آخر والتسبب بإصابته، وابتزازه تحت التهديد.

وأعلنت الشرطة، اليوم الخميس، عن اعتقال الشاب من الناصرة (20 عاما) بتهمة "إطلاق النار تجاه رجل آخر والتسبب بإصابته، وابتزازه تحت التهديد".

وصرحت أنه "مساء يوم الإثنين 21.8.2023، قام ملثمان بأطلاق نار تجاه سيارة، مما أدى إلى إصابة صاحبها بجروح متوسطة، وقد تمت إحالته لتلقي العلاج. بعد وقت قصير، تلقى المصاب اتصال تهديد طلب منه خلاله دفع 250 ألف شيكل خلال 5 أيام، وإلا فانه سيتم قتل ابنه، وذلك على خلفية شبهات علاقة عاطفية للرجل المصاب، ومن أجل زيادة الضغط عليه، عاد الملثمان وأطلقا النار على منزل المصاب".

وأضافت أنه "بعد وقت قصير من إطلاق النار على المنزل، تلقى المصاب اتصال تهديد آخر، إذ قال له المتصل (إذا كان ابنك على حبل المشنقة، كنت ستجلب المال.. باق لك 4 أيام)".

وختمت الشرطة بالقول إنه "بعد تحقيق مكثف قام به محققو شرطة لواء الشمال، تم تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به، من قبل النيابة العامة في لواء الشمال".