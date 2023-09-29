مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق قرب القدس

أسفر حادث طرق وقع، صباح اليوم الجمعة، بالقرب من مدينة القدس عن مصرع سائق دراجة نارية، وهو الشاب يعقوب صيام من كفر عقب.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي الشاب يعقوب صيام من كفر عقب مصرعه جراء حادث طرق وقع بين مركبة ودراجة نارية في حادث طرق وقع بالقرب من بيت حنينا في منطقة القدس، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى، الساعة 05:52 بلاغا حول حادث طرق وقع بين مركبة ودراجة نارية في منطقة القدس، وبدورها وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدّمت العلاجات الأولية لرجل وصفت حالته بالحرجة وأحيل بعدها إلى مستشفى (شعريه تسيدك)، لكن تمّ إقرار وفاته بعد فترة وجيزة".

من مكان الحادث، اليوم (تصويرالشرطة)

ووفقا للشرطة فإنه "استلمت الشرطة بلاغا حول حادثة ضرب وهرب على شارع 50 في منطقة القدس أسفرت عن إصابة شخص بجروح حرجة، وعليه وصل الأفراد إلى المكان وباشروا التحقيق".

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الحديث عن حادث "ضرب وهرب"، إذ فرّ سائق المركبة من المكان فور وقوع الحادث.