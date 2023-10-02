الرملة: تمديد اعتقال شابين وتسريح آخر عقب اقتحام الشرطة لحي الجواريش

ادعت الشرطة أنها اعتقلت المشتبه بهم على خلفية إطلاق النار على عناصرها فيما أصابت آخر بجراح خطيرة، أحيل على إثرها بشكل ذاتي لتلقي العلاج في المستشفى؛ فيما ذكرت أنها ضبطت أسلحة خلال اقتحامها لحي الجواريش.

مددت المحكمة اعتقال شابين من حي الجواريش بالرملة فيما سرحت آخر في أعقاب اقتحام الشرطة للحي الليلة الماضية، وذلك بعيد مقتل الشاب علاء طارق الجاروشي برصاص الشرطة واعتقال آخر كان برفقته بشبهة ضلوعهما في تفجير مركبة وقتل شخص، جنوبي البلاد، الليلة الماضية.

وأعلنت الشرطة أنها تفحص الاستئناف على قرار المحكمة بإحالة أحد المعتقلين إلى الحبس المنزلي.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 3 أشخاص من حي الجواريش بعد اقتحامها له، بشبهة "ضلوعهم في أحداث عنف بالمجتمع العربي"؛ حسبما جاء في بيان لها.

وادعت أنها اعتقلت المشتبه بهم على خلفية إطلاق النار على عناصرها فيما أصابت آخر بجراح خطيرة، أحيل على إثرها بشكل ذاتي لتلقي العلاج في المستشفى؛ فيما ذكرت أنها ضبطت أسلحة خلال اقتحامها لحي الجواريش.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن "المعتقلين المشتبه بهما كانا قد اعتقلا الأسبوع الماضي على خلفية ضلوعهما في حادث جنائي، وقد أطلقت المحكمة سراحهما للحبس المنزلي قبل 4 أيام من تفجير المركبة عند مفرق المسمية (قرب موشاف حتساف)"؛ الأمر الذي لم تتطرق إليه الشرطة.

وأشارت إلى أن "المحكمة أطلقت سراح المشتبهين نظرًا لعدم توفر أدلة وقرائن لدى الشرطة تربطهما بما نسب إليهما من شبهات جنائية".

وفي تفاصيل الأحداث التي وقعت الليلة الماضية، قتل شخص إثر تفجير مركبة، جنوبي البلاد، لتلاحق الشرطة اثنين قالت إنهما نفذا عملية التصفية، وذلك في مطاردة بوليسية أسفرت عن مقتل أحدهما برصاصها. ووقع الحدثان على بعد كيلومترات قليلة من بعضهما.

وذكرت الشرطة في بيان لها أنها "تمكنت في نهاية مطاردة مصحوبة بإطلاق نار عملياتي، بالقرب من تقاطع الرام (مسمية)، من اعتقال أحد سكان الجواريش و’تحييد’ آخر، بشبهة تورطها في قتل أحد سكان الجنوب من خلال تفجير سيارته، بالقرب من حتساف".

وفي أعقاب ذلك، اقتحمت قوات من الشرطة حي الجواريش واعتقلت 3 أشخاص بادعاء إطلاقهم النار على عناصرها فيما أصابت آخر بجراح وصفت بالخطيرة، أحيل على إثرها بشكل ذاتي لتلقي العلاج في المستشفى.