الطيبة: اعتقال شابة بسبب منشورات على خلفية "طوفان الأقصى"

يأتي ذلك فيما يشهد المجتمع العربي حملة اعتقالات طالت مواطنين على خلفية عملية "طوفان الأقصى" المندلعة بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وإسرائيل.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابة (23 عاما) من مدينة الطيبة نسبت إليها "تأييد" حركة "حماس" من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الشرطة، فإن الشابة المعتقلة تعمل في روضة أطفال في "هود هشارون".

وجاء في بيان الشرطة، أنه "المشتبه بها اعتقلت بعد التحقيق معها، ومن المزمع أن تعقد جلسة محكمة غدا للنظر في طلب تمديد اعتقالها".

ويأتي ذلك فيما يشهد المجتمع العربي حملة اعتقالات طالت مواطنين على خلفية عملية "طوفان الأقصى" المندلعة بين فصائل المقاومة في قطاع غزة وإسرائيل.

إلى ذلك، تعرض مواطنون عرب لاعتداءات عنصرية من قبل متطرفين يهود في أعقاب التحريض المستمر على الانتقام من العرب الفلسطينيين في البلاد.