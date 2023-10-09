"طوفان الأقصى": اعتداءات عنصرية على مواطنين عرب

أكدت الشابة فضيلة عيساوي من الفريديس لـ"عرب 48" أن "شخصا من المجتمع اليهودي تهجم علينا وشتمنا بشتائم قذرة، ومن ثم قام بالاعتداء علينا جسديًا عندما تواجدنا في بلدة زخرون يعكوف".

تعرض مواطنون عرب لاعتداءات عنصرية من قبل متطرفين يهود، في أعقاب التحريض المستمر على الانتقام من العرب الفلسطينيين في البلاد ومدينة القدس، مع دخول اليوم الثالث من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس، في حين واصلت إسرائيل شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط قتلى مدنيين وخلّف دمارا هائلا.

وفي هذا السياق، تعرضت شابة من بلدة الفريديس لاعتداء عنصري من قبل متطرف يهودي في بلدة زخرون يعكوف بالقرب من الفريديس، بالإضافة إلى ذلك تعرض شاب عربي من مدينة القدس لاعتداء عنصري وحشي في شارع يافا، وذلك أثناء عمله، إذ أقدمت مجموعة من المتطرفين اليهود على الاعتداء عليه بدافع عنصري.

وقالت الشابة فضيلة عيساوي من بلدة الفريديس لـ"عرب 48" إنه "كنا نتواجد في بلدة زخرون يعكوف، وعندما تواجدنا بالقرب من محطة الحافلات في البلدة، قام شخص من المجتمع اليهودي بالتهجم علينا وشتمنا بشتائم قذرة، ومن ثم قام بالاعتداء علينا جسديًا عندما تواجدنا بالمكان".

وأضافت أنه "عندما اعتدى علينا تواجد شرطي صدفة بالمكان وقام بإبعاد المعتدي عنا، ولكن لم يقم باعتقاله على الرغم أنه كان يهدد بإكمال الاعتداء علينا".