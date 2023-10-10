تمديد اعتقال شابة من الطيبة بسبب منشور على خلفية "طوفان الأقصى"

أكد المحامي الموكل بالدفاع عن المعتقلين، عبد جابر، لـ"عرب 48" أنه "هناك تشديد واضح ودقيق على كل مواقع التواصل الاجتماعي، حتى التطبيقات الداخلية مثل واتساب، والرقابة تعمل بشكلٍ كبير للعثور على أية منشور بهذا الشأن".

مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، اليوم الثلاثاء، اعتقال شابة من مدينة الطيبة لمدة ثلاثة أيام، بادعاء نشر "تأييد" للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مع انطلاق أحداث عملية "طوفان الأقصى".

وطلبت الشرطة تمديد اعتقال الشابة لمدة خمسة أيام، لكن المحكمة وافقت على تمديد اعتقالها لمدة ثلاثة أيام على ذمة التحقيق.

وبحسب ادعاء الشرطة فإن الشابة من الطيبة، نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي منشورا أعربت فيه عن تأييدها "إطلاق الصواريخ من قطاع غزة"، وكذلك "دعم الإرهاب".

وفي السياق، أحالت محكمة الصلح في بيتح تكفا قاصرين من المدينة للحبس المنزلي بعد أن اعتقلتهما الشرطة، أول من أمس الأحد، بادعاء إلقاء حجارة تجاه دورية للشرطة.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن المعتقلين، عبد جابر، لـ"عرب 48" إنه "على السكان العرب أن يتوخوا الحذر حيال ما ينشروه فيما يتعلق بالحرب الدائرة".

وأضاف أنه "هناك تشديد واضح ودقيق على كل مواقع التواصل الاجتماعي، حتى التطبيقات الداخلية مثل واتساب، والرقابة تعمل بشكلٍ كبير للعثور على أية منشور بهذا الشأن".