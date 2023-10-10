وفاة طفل من مصمص متأثرا بإصابته إثر غرقه قبل نحو أسبوعين

توفي الطفل عبيدة علاء أنيس حسن أبو شهاب، من قرية مصمص، متأثرا بإصابته الحرجة إثر تعرضه للغرق في ساحة المنزل، قبل نحو أسبوعين.

أُعلنت في قرية مصمص بمنطقة وادي عارة، اليوم الثلاثاء، وفاة الطفل عبيدة علاء أنيس حسن أبو شهاب، متأثرا بإصابته الحرجة إثر تعرضه للغرق في ساحة المنزل، قبل نحو أسبوعين.

وستشيع جنازة الطفل، اليوم الساعة الخامسة مساء، من مسجد خالد بن الوليد، في حارة أبو شهاب إلى مثواه الأخير لمواراته الثرى في المقبرة.

وساد الحزن والأسى بين أهالي القرية فور انتشار النبأ المفجع، وتوافد عدد من الأهالى إلى منزل العائلة الثاكل لمواساتها والوقوف إلى جانبها بفقدان طفلها.