تمديد اعتقال شاب من الطيبة بادعاء "كتابة منشورات تحريضية"

مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، صباح اليوم الأربعاء، اعتقال الناشط عبد الرحيم حاج يحيى من مدينة الطيبة، لمدة ثلاثة أيام على ذمة التحقيق، وذلك بادعاء كتابة منشورات على شبكة التواصل الاجتماعي (إنستغرام) في الحرب على قطاع غزة.

واعتُقل الناشط حاج يحيى، مساء يوم أمس الثلاثاء، إذ اقتحمت قوات كبيرة منزله في مدينة الطيبة، وقامت بالعبث بممتلكاته وتفتيش البيت، كما صادرت بعض الممتلكات الخاصة.

ونسبت الشرطة للشاب شبهات "دعم عمليات إرهابية" في (إنستغرام)، عند انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، كذلك نسبت إليه شبهات "التحريض على العنف".

وفي سياق متصل، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، وفي المقابل شنت الفصائل الفلسطينية من غزة ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة في "غلاف غزة" وسديروت وعسقلان وأسدود.

وبلغ عدد الشهداء في اليوم الخامس للعدوان الإسرائيلي نحو ألف فلسطيني بينهم 260 طفلا و230 سيدة، إضافة إلى إصابة 5 آلاف مواطن بجروح متفاوتة، فيما ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى ما يزيد عن 1200 قتيل ونحو 3 آلاف جريح.