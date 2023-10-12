تمديد اعتقال مهند طه من كابول بشبهة نشر مضامين تتعلق بغزة

قررت محكمة الصلح في حيفا، اليوم، اعتقال الناشط مهند طه من كابول لغاية غد، على خلفية منشور "قلبي مع أطفال غزة".

مددت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الخميس، اعتقال الناشط مهند طه من قرية كابول في منطقة الجليل، شمالي البلاد، حتى يوم غد الجمعة، بادعاء "تصرف قد يمس بسلامة الجمهور"، وذلك على خلفية منشور ذكر فيه بأن قلبه على أطفال غزة.

والمنشور المذكور "قلبي مع أطفال غزة" كان نشره لمدة ساعة فقط، بنفس اليوم الذي تم اعتقاله، على خلفيته.

ومع أن النيابة طلبت تمديد اعتقاله لستة أيام، إلا أن المحكمة وافقت على التمديد لغاية غد، لإعطاء مهلة للنيابة لإثبات تأثير منشورات طه "المس بسلامة الجمهور وأمن الدولة".

وادعت النيابة أن منشورات طه حول غزة، "تمس بسلامة الجمهور"، وذلك لأنه يعد مؤثرا ولديه مليون متابع.

وكانت الشرطة قد اعتقلت طه، الليلة الماضية، والذي تزوج حديثا، من منزله في قرية كابول.

وعقب المحامي عادل ذباح على تمديد اعتقال مهند طه بالقول إنه "رفضت المحكمة، صباح اليوم الخميس، طلبت الشرطة تمديد اعتقال موكلي مهند طه، لمدة ستة أيام، وذلك بحسب ادعاء الشرطة إن مهند قام بنشر صور وفيديوهات تشمل بمضمونها تحريضا على الدولة في هذه الأيام، حيث قرر القاضي تمديد اعتقاله لمدة 24 ساعة، وأثق بأنه سيتم إطلاق سراحه غدا، في حين يتم اعتقال عدد من الشبان من المجتمع العربي في الآونة الأخيرة لمدة أيام عديدة بسبب تفاعلهم على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "الشرطة الإسرائيلية ادعت في توجهها لقاضي المحكمة حول اعتقال مهند، بأن موكلي ينشط كمؤثر بارز على شبكات التواصل الاجتماعي، بحيث تضم صفحاته قرابة مليون ونصف متابع، في حين نشر أية صورة أو فيديو أو حتى وضع إشارة إعجاب على منشوراته، فإن هذا يُعتبر تأثيرا وتحريضا على الدولة، أما عن المنشور الذي بسببه اعتقلت الشرطة مهند فهو عبارة عن نشر صورة لأطفال غزة وقد كُتب عليها عيناي تبكي على أطفال غزة".