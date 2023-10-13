طوفان الأقصى: اعتقالات في الطيبة وكفر قاسم وتسريح ناشط

كانت الشرطة قد اعتقلت شابًّا (٤٤ عامًا) من مدينة الطيبة، بعد اقتحام بيته، وادّعت الشرطة اعتقاله بشبهة نشره منشورات داعمة لحركة حماس على موقع فيسبوك

اعتقلت الشرطة ليلة أمس الخميس، ثلاثة معتقلين، من الطيبة وكفر قاسم، بزعم نشرهم منشورات تضامنًا مع حركة حماس.

وكانت الشرطة قد اعتقلت شابًّا (٤٤ عامًا) من مدينة الطيبة، بعد اقتحام بيته، وادّعت الشرطة اعتقاله بشبهة نشره منشورات داعمة لحركة حماس على موقع فيسبوك.

ومدّدت المحكمة في بيتح تكفا اعتقاله لمدة ثلاثة أيّام على ذمّة التحقيق. فيما أنكر جميع الشبهات التي وجهت ضده، لا سيما، شبهة "التشجيع على الإرهاب".

وفي كفر قاسم، اعتقلت قوّات الشرطة قاصرًا (١٤ عامًا) ووالدته، بزعم نشر منشورات عبر تطبيق فيسبوك، وبحسب بيان الشرطة، فقد "اعتقلت والدة القاصر بسبب قيامها بمضايقة عمل عناصر الشرطة داخل المحطّة في كفر قاسم"، ومدّدت اعتقالهما لمدّة يومين على ذمّة التحقيق.

وفي السياق ذاته، أطلقت الشرطة سراح الناشط عبد الرحيم حاج يحيى، الذي اعتقل قبل ٣ أيّام بشبهة نشر منشورات على موقع التواصل إنستغرام، بشرط الحبس المنزليّ.