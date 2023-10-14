تمديد اعتقال المرشح لبلدية رهط عامر الهزيل حتى الإثنين المقبل

محكمة الصلح في بئر السبع، تمدد اعتقال د. عامر الهزيل، المرشح لرئاسة بلدية رهط، ضمن حملة الاعتقالات والملاحقات التي تستهدف المواطنين العرب منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

مددت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، اليوم السبت، اعتقال د. عامر الهزيل من مدينة رهط في النقب، حتى يوم الإثنين المقبل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية معززة بقوات خاصة، قد اعتقلت الهزيل، أمس الجمعة، عقب اقتحام منزله في رهط.

ويأتي اعتقال الهزيل ضمن حملة الاعتقالات والملاحقات التي تستهدف المواطنين العرب منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة ضد إسرائيل.

وتزعم الشرطة الإسرائيلية تعاون الهزيل، وهو مرشح لرئاسة بلدية رهط، مع فصائل فلسطينية، من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حديث مع "عرب 48"، أوضح المحامي شحدة بن بري، الموكل بالدفاع عن الهزيل، إن "سبب اعتقال الدكتور هو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن الهزيل "تحدث من خلال المنشور عن الاقتحام البري لقطاع غزة والسيناريوهات الواردة خلال الاقتحام".

ولفت إلى أن "الشرطة والنيابة العامة تدعي أن من خلال هذا المنشور الدكتور يقدم ‘معلومات للعدو‘ حسب وصفهم، وهذا غير منطقي. القاضي أيضًا استهجن الادعاء".

المحامي شحدة بن بري

وأضاف أن "يوم الإثنين القادم، ستعقد جلسة لمحاكمة الدكتور عامر الهزيل في محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، وخلال هذه الجلسة سنرى ماذا سيحدث".

وشغل الهزيل نائبا لرئيس بلدية رهط، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في موضوع العلوم السياسية، وكان قد أعلن قبل عدة أسابيع ترشحه لرئاسة البلدية.

ويأتي ذلك فيما تشن الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات في المجتمع العربي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، علما بأن معظم الاعتقالات يأتي على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، تعرض عشرات المواطنين العرب للفصل من أماكن عملهم كما جرى تهديد طلاب عرب بالفصل بسبب منشورات منددة بالعدوان على قطاع غزة.