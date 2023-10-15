الطيبة: وقفة احتجاجيّة ضد العدوان على غزة

رفع المتظاهرون لافتات منددة بقتل الأطفال في غزة، كما طالبوا بوقف الحرب على القطاع المحاصَر؛ كما رفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، بالإضافة إلى الهتاف بشعارات ضد تهجير أهالي غزة.

وقف عدد من النشطاء في مدينة الطيبة، مساء اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية عند دوار مسجد "خالد بن الوليد"، ضد عدوان الاحتلال الإسرائيليّ على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بقتل الأطفال في غزة، كما طالبوا بوقف الحرب على القطاع المحاصَر.

("عرب 48")

كما رفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، بالإضافة إلى الهتاف بشعارات ضد تهجير أهالي غزة.

("عرب 48")

وقال عبد الرحيم عودة، وهو أحد المشاركين في التظاهرة: "لقد جئنا هنا للمطالبة بوقف قتل الأطفال في غزة... في ظلّ صمت عالميّ مُطبِق.... ما هو ذنب أطفال غزة؟".

وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة إلى 2450 بينما الجرحى إلى 9200، في وقت يشهد فيه قطاع غزة عدوانا مكثفا ومتواصلا للأسبوع الثاني على التوالي يستهدف المناطق والمنازل المأهولة بالسكان، فيما يمارس الاحتلال ضغوطا من خلال عدوانه أو بطرق غير مباشرة أخرى من بينها إعادة تزويد جنوب قطاع غزة بالمياه بشكل جزئي من أجل تهجير سكان غزة في الشمال إلى الجنوب.

("عرب 48")

("عرب 48")