تمديد اعتقال شاب من حيفا بادعاء "كتابة منشورات تحريضية"

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا اليوم، الأحد، اعتقال الناشط يوسف ذياب من مدينة حيفا، لغاية بعد غد الثلاثاء، بادعاء "كتابة منشورات تحريضية" على شبكة التواصل الاجتماعي تتعلق بالحرب على قطاع غزة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت ذياب من حيفا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد التحقيق معه، حول منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية الأحداث الأخيرة والحرب على غزة، اعتبرتها السلطات الإسرائيلية منشورات تحريضية.

وكانت المحكمة قد مددت اعتقال ذياب، يوم الأربعاء الماضي، لغاية اليوم، الأحد، لاستكمال التحقيق، ومددت اعتقاله للمرة الثانية، اليوم.

ويأتي ذلك فيما يشهد المجتمع العربي حملة اعتقالات طالت العشرات من الشبان على خلفية النشر في شبكات التواصل الاجتماعي، تعتبرها الشرطة "منشورات تحريضية تهدد سلامة الجمهور".