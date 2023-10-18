تمديد اعتقال شاب من أم الفحم بشبهة "نشر تصريحات تحريضية ودعم لتنظيم إرهابي"

جرى تمديد اعتقال الشاب محمد رائد زيود من أم الفحم، اليوم، في المحكمة بمدينة الخضيرة، بشبهة "نشر تصريحات تحريضية ودعم لتنظيم إرهابي"

مددت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم الأربعاء، اعتقال الشاب محمد رائد زيود (21 عامًا) من مدينة أم الفحم، لغاية يوم الأحد المقبل، بشبهة "نشر تصريحات تحريضية ودعم لتنظيم إرهابي" على شبكة التواصل الاجتماعي وتحديدًا تطبيق "واتساب".

واعتقلت الشرطة الشاب زيود، الليلة الماضية، من منزل عائلته في منطقة عين التينة بأم الفحم، وذلك بعد اقتحام المنزل من قبل الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها.

ويترافع عن المعتقل زيود، المحامي خالد محاجنة، إذ قال لـ"عرب 48" إن "الشرطة اعتقلت الشاب محمد رائد زيود، وذلك على خلفية منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا تطبيق (واتس اب). المنشورات تم تداولها يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والليلة الماضية تم اعتقاله".

المحامي خالد محاجنة

وأضاف أن "الشرطة طلبت تمديد اعتقال الشاب لمدة 7 أيام، وبعد المداولات وافقت المحكمة على تمديد الاعتقال لغاية يوم الأحد المقبل".

وفي سياق ذي صلة، شنت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات بحق ما يزيد عن 120 مواطنا عربيا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر ولغاية اليوم، علما بأن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعرّض العشرات من المواطنين العرب للفصل من أماكن عملهم، كما جرى تهديد طلاب عرب من الجامعات والكليات المختلفة بالفصل، بسبب منشورات منددة بالحرب على قطاع غزة.