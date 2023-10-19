الطيبة: تمديد اعتقال شابين على "خلفية قومية"

منع جهاز الشاباك لقاء محام مع المعتقلين لمدة أسبوع، إذ قام المحامي الموكل بالدفاع عن المعتقلين، علاء تلاوي، بتقديم استئناف للمحكمة على قرار الشاباك بمنع التقاء المعتقلين بمحام.

مددت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، صباح اليوم الخميس، اعتقال شابين من الطيبة لمدة ستة أيام على ذمة التحقيق، بشبهة إضرام النار في محل لبيع الدراجات الهوائية في المدينة على "خلفية قومية"، الأسبوع الماضي.

وقام جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية باعتقال الشابين، وهما في العشرينيات من عمريهما، بشبهة "إضرام النار في محل لبيع الدراجات الهوائية، على خلفية قومية"، إذ تدعي الشرطة أن "خلفية الحريق كانت بسبب أن صاحب المحل قام بالتبرع بدراجات هوائية لأطفال يهود من سكان من الجنوب إثر اندلاع الحرب، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

ومنع جهاز الشاباك لقاء محام مع المعتقلين لمدة أسبوع، إذ قام المحامي الموكل بالدفاع عن المعتقلين، علاء تلاوي، بتقديم استئناف للمحكمة على قرار الشاباك بمنع التقاء المعتقلين بمحام.