النقب: وفاة شاب بعد أيام من تعرضه لإطلاق نار

أعلن اليوم عن وفاة الشاب عياد الأطرش من النقب بعد أيام من تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال شجار عائلي قرب بلدة حورة.

توفي الشاب عياد الأطرش من قرية سعوة في منطقة النقب، وذلك بعد أيام من تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال شجار قرب بلدة حورة.

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وكان الضحية قد أحيل بحالة خطيرة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع إثر تعرضه لإطلاق نار، وقد أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

يأتي ذلك مع تصاعد الجريمة والجريمة المنظمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري الذي يشهد تسجيل حصيلة قياسية غير مسبوقة لضحايا القتل، بلغت 196 قتيلا عربيا، بينهم 15 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.