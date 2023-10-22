أم الفحم: تمديد اعتقال محمد زيود بشبهة "نشر تصريحات تحريضية ودعم لتنظيم إرهابي"

المحامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن عن زيود: "محكمة الصلح في مدينة الخضيرة مددت اعتقال محمد زيود للمرة الثانية، منذ لحظة اعتقاله، وذلك بادعاء عدم إنهاء التحقيقات اللازمة بحقه".

قمع مسيرة ضد الحرب على غزة، مساء الخميس، بأم الفحم (عرب 48)

مددت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم الأحد، اعتقال الشاب محمد رائد زيود (21 عامًا) من مدينة أم الفحم، لغاية يوم الأربعاء المقبل، وذلك بشبهة "نشر تصريحات تحريضية ودعم لتنظيم إرهابي" على شبكة التواصل الاجتماعي وتحديدًا تطبيق "واتساب".

واعتقلت الشرطة الشاب زيود، يوم السبت الماضي، من منزل عائلة الشاب في منطقة عين التينة في مدينة أم الفحم، وذلك بعد اقتحام المنزل من قبل الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها.

وقال المحامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن عن زيود، لـ"عرب 48" إن "محكمة الصلح في مدينة الخضيرة مددت اعتقال محمد زيود للمرة الثانية، منذ لحظة اعتقاله، وذلك بادعاء عدم إنهاء التحقيقات اللازمة بحقه".

وأضاف أن "تمديد الاعتقال جاء بادعاء أن الشرطة لم تنه التحقيقات مع زيود، وبهذا الادعاء تم تمديد اعتقاله حتى يوم الأربعاء، إذ ستعقد له جلسة في محكمة الصلح بمدينة الخضيرة".

وفي سياق متصل، شنت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات بحق ما يزيد عن 120 مواطنا عربيا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر ولغاية اليوم، علما بأن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعرّض العشرات من المواطنين العرب للفصل من أماكن عملهم، كما جرى تهديد طلاب عرب من الجامعات والكليات المختلفة بالفصل، بسبب منشورات منددة بالحرب على قطاع غزة.