تمديد اعتقال الناشطة مي يونس حتى الثلاثاء

للمرة الثالثة منذ اعتقلها قبل أكثر من أسبوع على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الناشطة مي يونس بادعاء "استكمال إجراءات التحقيق".

مددت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم الأحد، اعتقال الناشطة مي يونس من قرية عارة، لغاية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بدعوى استكمال إجراءات التحقيق معها.

واعتقلت يونس يوم الأحد الماضي، بإدعاء نشر منشورات "تشجع على التحريض" في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي فنده محام الدفاع عن يونس في المحكمة، ونفته يونس خلال جلسات التحقيق معها.

واعتقلت الشرطة معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، يونس، من منزل العائلة في عارة، إثر مداهمة المنزل، وتم اقتيادها إلى محطة للشرطة (عيرون) في منطقة وادي عارة.

ومنذ اعتقالها، مددت المحكمة اعتقال يونس في ثلاث مناسبات مختلفة.

وكان المحامي الموكل بالدفاع عن الناشطة مي يونس، أحمد خليفة، قد أفاد بأن "مي اعتُقلت على خلفية منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين هذه المنشورات مشاركة أخبار لوسائل إعلام عالمية وأجنبية".

ولفت إلى "منشورات قامت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المنشورات عادية ولا تحرّض على شيء، لكن النيابة العامة تصر على تمديد اعتقال يونس، وقاضية المحكمة وافقت على ذلك".

يشار إلى أن يونس تنشط في مجال حقوق الإنسان في إطار العديد من المبادرات المجتمعية، وتمّ اعتقالها سابقًا على خلفيّة سياسية.