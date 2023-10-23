قال أيمن أبو الهيجاء، والد الشاب المعتقَل: "تم إيقاظنا من النوم، ابني يستعد للدراسة الجامعية، وقد دمَّروا محتويات بالمنزل".

اعتقلت قوات من الشرطة، يرافقها عناصر من جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، الشاب أمير أبو الهيجاء من منزله في مدينة طمرة، ليل الأحد - الإثنين.

وعمد عناصر الشرطة إلى تفتيش البيت والعبث في محتوياته، وأخذت جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالشاب المعتقل، بحسب ما أفادت مراسلة "عرب 48"، إيناس مريح.

اعتقال الشاب أمير أبو الهيجاء من طمرة: "دمّروا محتويات في المنزل"

للتفاصيل: https://t.co/nHDaLACnV8 pic.twitter.com/9soBcVa7SC — موقع عرب 48 (@arab48website) October 22, 2023

وفي حديث لـ"عرب 48"، قال أيمن أبو الهيجاء، والد الشاب المعتقَل: "تم إيقاظنا من النوم، ابني يستعد للدراسة الجامعية، وقد دمَّروا محتويات بالمنزل".

وأضاف أن ابنه المعتَقل "لم يرتكب أية مخالفة"، مشيرا إلى تواصُل العائلة مع محامٍ، قد توجَّه إلى محطة الشرطة في طمرة ليتابع الموضوع.

جانب من آثار عبث عناصر الشرطة بمنزل وغرفة الشاب أمير أبو الهيجاء من #طمرة: "دمّروا محتويات في المنزل"



للتفاصيل: https://t.co/nHDaLACnV8 pic.twitter.com/uEeLEhULAG — موقع عرب 48 (@arab48website) October 22, 2023

وشنت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات بحق ما يزيد عن 120 مواطنا عربيا، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى الأحد، علما بأن معظم الاعتقالات نُفِّذت على خلفية منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعيّ.

وتعرّض العشرات من المواطنين العرب للفصل من أماكن عملهم، كما جرى تهديد طلاب عرب من الجامعات والكليات المختلفة بالفصل، بسبب منشورات منددة بالحرب على قطاع غزة.