العنف بالبلدات العربية: إصابات بينها حرجة بجريمتي إطلاق نار بحيفا وجلجولية

يأتي ذلك مع تصاعد العنف والجريمة، والجريمة المنظمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري الذي يشهد تسجيل حصيلة قياسية غير مسبوقة لضحايا القتل، بلغت 196 قتيلا عربيا، بينهم 15 امرأة.

أصيب 3 أشخاص بجراح وصفت بين المتوسطة والحرجة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة حيفا وبلدة جلجولية في المثلث الجنوبي.

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في مدينة حيفا، أصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح وصفت بالحرجة، وذلك جراء جريمة إطلاق نار نفذت فجر اليوم الإثنين، في المدينة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح، حيث وصلت الطواقم إلى مكان الجريمة ونقلته على وجه السرعة وهو بحالة حرجة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وفي بلدة جلجولية، أصيب شابان بجراح متوسطة إثر تعرضهما إلى جريمة إطلاق نار، حيث نقلا إلى المستشفى للعلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

يأتي ذلك مع تصاعد العنف والجريمة، والجريمة المنظمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري الذي يشهد تسجيل حصيلة قياسية غير مسبوقة لضحايا القتل، بلغت 196 قتيلا عربيا، بينهم 15 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.