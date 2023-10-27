مقتل شاب في الناصرة وإصابة آخر في حيفا

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في الناصرة عن مقتل شاب، فيما أصيب شاب آخر في حيفا بجراح خطيرة من جراء تعرضه لجريمة منفصلة.

قتل الشاب يزن عاطف سندياني (23 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت في جبل حمودة بمدينة الناصرة مساء الجمعة.

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وأحيل الضحية بحالة خطيرة إلى المستشفى، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

الضحية يزن سندياني

وفي حيفا، أصيب شاب (25 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار منفصلة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

يأتي ذلك مع تصاعد العنف والجريمة، والجريمة المنظمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري الذي يشهد تسجيل حصيلة قياسية غير مسبوقة لضحايا القتل، بلغت 199 قتيلا عربيا، بينهم 15 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.