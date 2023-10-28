طلاب عرب يتعرضون لاعتداء من مجموعة متطرفة وهتافات "الموت للعرب" في نتانيا

اعتدت مجموعة من اليهود المتطرفين على الطلاب العرب كلاميا وجسديا وأطلقت هتافات "الموت للعرب"، فيما طلبت إدارة السكن من الطلاب الصعود إلى الطابق العلوي حتى وصول الشرطة الإسرائيلية.

تعرض طلاب عرب لاعتداء جسدي وكلامي من قبل مجموعة من اليهود المتطرفين بعد اقتحامهم لمكان سكنهم في مدينة نتانيا، مساء السبت.

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وفي أعقاب الاعتداء، أعلنت الهيئة المشتركة للكتل الطلابية عن الترتيب والتنسيق لإجلاء الطلاب العرب المعتدى عليهم في مساكن الطلاب بنتانيا.

وفي التفاصيل، فإن مجموعة من اليهود المتطرفين اعتدت على الطلاب العرب كلاميا وجسديا وأطلقت هتافات "الموت للعرب"، فيما طلبت إدارة السكن من الطلاب الصعود إلى الطابق العلوي حتى وصول الشرطة الإسرائيلية.

وجاء الاعتداء على الطلاب العرب بحجة أنهم "لم يحترموا دخول السبت"، فيما تواصلت المناوشات والاستفزازات في المكان رغم وصول عناصر الشرطة.

وجرى احتجاز الطلاب داخل السكن عقب الاقتحام، ولم يتمكنوا من الخروج من المكان بسبب تواجد العشرات من اليهود المتطرفين.

يتبع...