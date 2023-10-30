3 إصابات في جريمتي إطلاق نار باللد ورهط

أسفرت جريمتا إطلاق نار بمدينتي اللد ورهط، فجر اليوم الإثنين، عن ثلاث إصابات لشبان وصفت بأنها خطيرة.

أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمتي إطلاق نار باللد ورهط، فجر اليوم الإثنين.

وفي التفاصيل، أصيب شاب (30 عاما) بجروح خطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار بمدينة رهط، فجر اليوم. وقدم طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب ثم نقله، وهو في حالة مستقرة ووعي كامل، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وذلك لاستكمال العلاج.

وفي جريمة إطلاق نار وقعت بالقرب من مدينة اللد، وفقا لمصادر طبية، نُقل مصابان (28 و29 عاما) أحدهما من الرملة بحالة خطيرة إلى المركز الطبي"أساف هروفيه".

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في جريميتي إطلاق النار. ووفقا للشرطة فإن خلفية الجريمتين جنائية. ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين وأية تفاصيل أخرى.