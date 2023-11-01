إبقاء يوسف ذياب من حيفا رهن الاعتقال

أبقت المحكمة، اليوم الأربعاء، الشاب يوسف ذياب من مدينة حيفا رهن الاعتقال، وأحالت ملفه لضابط سلوك.

أبقت المحكمة في حيفا، اليوم الأربعاء، الناشط يوسف ذياب من المدينة رهن الاعتقال لغاية يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وأحالت ملفه لضابط سلوك، من اجل إيجاد بديل للحبس، بعد أن يُقدّم تقريرا بذلك.

واعتقلت الشرطة الناشط يوسف ذياب من حيفا، يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد التحقيق معه، حول منشورات عبر صفحات شبكة التواصل الاجتماعي، على خلفية الأحداث الأخيرة والحرب على غزة، اعتبرتها السلطات "منشورات تحريضية" و"تماثلا مع تنظيم إرهابي".

يوسف ذياب

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، أول من أمس الإثنين، لائحة اتهام ضد الناشط يوسف ذياب من المدينة، على خلفية النشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ما يزيد عن 100 ناشط عربي بشبهة "كتابة منشورات ومضامين تحريضية ومؤيدة لحركة حماس في صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأعلنت النيابة، يوم الإثنين الماضي، تقديم لوائح اتهام بحق أربعة مواطنين عرب أحدهم من سكان مدينة القدس، وذلك في إطار حملة الملاحقة السياسية التي تترافق مع الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت النيابة إلى أنها كانت قد قدمت لوائح اتهام بحق 34 ناشطا عربيا، ليرتفع بذلك عدد الذين قُدّمت بحقهم لوائح اتهام، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ولغاية اليوم، إلى 38 ناشطا عربيا.