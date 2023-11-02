إغلاق إداري لمحال تجارية في قلنسوة

أصدرت الشرطة، اليوم، أوامر إغلاق لثلاثة محال تجارية في مدينة قلنسوة، لمدة 30 يوما، في أعقاب "ضبط عمال فلسطينيين يعملون بها، بدون تصاريح".

أصدرت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة أوامر إغلاق إداري لمحال تجارية في مدينة قلنسوة، بادعاء "تشغيل عمال بدون تصاريح قانونية في أيام الحرب".

ووفقا للشرطة، اليوم الخميس، فإنه "وقع قائد لواء المركز في الشرطة، آفي بيطون، على أوامر إغلاق لمصالح تجارية في قلنسوة، لمدة 30 يوما، في أعقاب ضبط عمال فلسطينيين يعملون بها، بدون تصاريح".

وأضافت أنه "في إطار تحقيق وجمع معلومات استخبارية من قبل الوحدة المركزية في شرطة حرس الحدود في منطقة المركز، تم تفتيش مخبز، ومغسلة سيارات، ومحل تجاري (كيوسك) في قلنسوة، بحيث تم ضبط في هذه المحال 8 أشخاص يقيمون في البلاد بدون تصاريح، علما أنه تم إيواء العمال وتوفير مكان نوم لهم في مغسلة السيارات والكيوسك، بالإضافة إلى تشغيلهم".

وتواصل الشرطة و"حرس الحدود" مطاردة العمال الفلسطينيين بادعاء "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد".