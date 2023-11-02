الهيئة الطلابية و"عدالة" يطالبان بفتح تحقيق حول الاعتداء على الطلاب العرب في نتانيا

جاء التوجه للمستشارة القضائية بعد أن قامت الهيئة الطلابية بجمع شهادات عدد من الطلاب الذين تعرضوا للاعتداء في مساكن الطلبة بكلية نتانيا، شملت تفاصيل مروعة وظروفا صعبة عاشها الطلاب منها إشهار السلاح بوجوههم.

توجهت الهيئة الطلابية المشتركة للحركات الطلابية بالتعاون مع مركز "عدالة" القانوني، صباح اليوم الخميس، برسالة للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ليفين، للمطالبة بفتح تحقيق حول أحداث كلية نتانيا التي حصلت مساء يوم السبت الماضي، والتي فيها تم الاعتداء على الطلاب العرب من خلال جماعات عنصرية تظاهرت أمام مساكن الطلاب وهتفت "الموت للعرب" وشعارات عنصرية أخرى تدعو لتفريغ مساكن الطلبة من الطلاب العرب، ووصل الأمر إلى تهديدات واضحة بالقتل لعدد من الطلاب الذين تواجدوا في المساكن، مساء السبت.

وتأتي هذه الخطوة بعد التوجه لجهات دولية والسفارات والبلاد لوقف التحريض والملاحقة والاعتداءات على الطلاب العرب.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة المشتركة للحركات الطلابية عقدت اجتماعًا موسعًا مع طلاب كلية نتانيا لتنظيم العمل ورفع مطالب جماعية أمام الكلية وكافة الجهات المعنية، وتم الاتفاق عن القيام بخطوات عينية وعمل جماعي للطلبة سيعلن عنها لاحقًا.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التوجه للمستشارة القضائية يأتي بعد أن قامت الهيئة الطلابية بجمع شهادات عدد من الطلاب الذين تعرضوا للاعتداء في مساكن الطلبة بكلية نتانيا، إذ شملت هذه الشهادات تفاصيل مروعة وظروفا صعبة عاشها الطلاب منها إشهار السلاح بوجوههم ووصول المعتدين إلى أبواب المساكن ومحاولة لاقتحامها، وسط شعارات "الموت للعرب" وكيل الشتائم لكل الطلاب العرب في المسكان، وحتى عندما تم إجلاء الطلاب من المساكن تم الاعتداء عليهم في سياراتهم أثناء محاولاتهم مغادرة المكان بعد الاعتداء عليهم.

وأكدت الهيئة المشتركة للحركات الطلابية أنها ستستمر بالعمل إلى جانب كافة الطلاب، تحت مظلة الحركة الطلابية، لتوفير أوسع شبكة أمان لهم وحمايتهم من كل ما يواجههوه من تحريض يومي ومستمر تتعاون فيه الجامعات والكليات، مؤكدة أنه لا بديل عن تنظيم الجهود الطلابية واستمرار العمل بشكل جماعي ووحدوي، لصد محاولات الاستفراد بالطلاب وإلحاق الضرر بهم وبتعليمهم وعملهم وتعريض حياتهم للخطر.