يافة الناصرة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في يافة الناصرة عن إصابة شاب بجراح وصفت بأنها خطيرة.

أصيب شاب، يبلغ 30 عاما من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة مساء الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد.

ويأتي ذلك فيما تتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، حيث سجلت حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري مقارنة مع السنوات السابقة، راح ضحيتها 199 شخصا بينهم 15 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطؤها مع منظمات الإجرام.