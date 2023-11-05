الناصرة: اعتقال مشتبه بالضلوع في حادث أسفر عن مصرع إياد أبو قويدر

تنظر محكمة الصلح في الناصرة، اليوم، في طلب الشرطة لتمديد اعتقال مشتبه بضلوعه في حادث طرق وقع صباح أمس، على الشارع الالتفافي الناصرة - نوف هجليل، أسفر عن مصرع إياد أبو قويدر (50 عاما) من الناصرة.

اعتقلت الشرطة، الليلة الماضية، مواطنا (40 عاما) من قرية يافة الناصرة، للاشتباه بضلوعه في حادث طرق وقع صباح أمس، السبت، على الشارع الالتفافي الناصرة - نوف هجليل، أسفر عن مصرع إياد أبو قويدر (50 عاما) من سكان مدينة الناصرة.

ووفقا للشرطة فإنه وقع، صباح أمس، حادث طرق وقع بين مركبة ودراجة نارية كان يقودها المرحوم أبو قويدر، بالقرب من مؤسسة التأمين على الشارع الالتفافي الناصرة - نوف هجليل، ولم يتوقف سائق المركبة لتقديم المساعدة للضحية، ولاذ بالفرار من المكان.

وشيع عدد من أهالي الناصرة والمنطقة، مساء أمس، جثمان ضحية الحادث من بيته في حي خلة الدير بالمدينة إلى مثواه الأخير حيث ووري الثرى في المقبرة.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأحد، في طلب الشرطة لتمديد اعتقال المشتبه به.