إصابة خطيرة لعامل سقط عن ارتفاع في حيفا

أسفر حادث عمل في مدينة حيفا عن إصابة عامل بجروح وصفت بانها خطيرة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

أصيب عامل، يبلغ 40 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء سقوطه عن ارتفاع حوالي تسعة أمتار خلال عمله بالترميم في مبنى بشارع (أرلوزوروف) بمدينة حيفا.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "الطواقم الطبية قدمت العلاجات الأولي للمصاب، وجرى نقله إلى مستشفى (رمبام) لاستكمال العلاج".

وقال مسعفون إن "المصاب كان يرقد بجوار المبنى فاقدا للوعي ويعاني من كدمات شديدة في جسده بعد سقوطه عن ارتفاع حوالي تسعة أمتار. قدمنا ​​له العلاجات الطبية الأولية، ونقلناه إلى المستشفى، وهو في حالة خطيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).

وفي سياق ذي صلة، أسفر حادث عمل في قرية أبو غوش بالقرب من مدينة القدس، اليوم، عن مصرع فواز محمود القديس عبد الرحمن، إثر سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء.