اتهام 3 شبان من الناصرة بالاعتداء على آخر من نوف هجليل بدافع عنصري

تمّ تقديم لائحة اتّهام ضدّ 3 شبّان من سكان مدينة الناصرة بعد أنّ "اعتدوا بشكل وحشيّ على شابّ يبلغ من العمر 19 عامًا بدافع عنصريّ".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في الناصرة لائحة اتّهام ضدّ 3 شبّان من سكان المدينة، نسبت إليهم "الاعتداء بشكل وحشيّ على شابّ من نوف هجليل يبلغ من العمر 19 عامًا بدافع عنصريّ".

ووفقا للشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، فإنه "في نهاية تحقيق مكثّف أجرته شرطة الشّمال، تمّ تقديم لائحة اتّهام ضدّ 3 شبّان من سكان مدينة الناصرة بعد أنّ اعتدوا بشكل وحشيّ على شابّ يبلغ من العمر 19 عامًا بدافع عنصريّ".

وأضافت أنه "في تاريخ 05.11.2023 حوالي الساعة 23:00 مساءً، تلقى مركز الشرطة بلاغًا حول الاعتداء على شاب في محطة الحافلات في مدينة نوف هجليل من قبل عدد من الشبان من الناصرة. وصل أفراد شرطة الشمال إلى مكان الحادث وباشروا التحقيق في ملابسات القضية، وتبين أن الضحية الذي كان يجلس في محطة الحافلات مع فتاتين أخريين، تعرض لاعتداء وحشي من قبل ثلاثة شبان عندما قام أحدهم بالصراخ في وجهه وقال له (لا ينظر إلى العرب بهذه الطريقة)، ثم لاذوا بالفرار من المكان. وتمت إحالة الضحية لتلقي العلاج الطبي".

وأشارت إلى أنه "خلال وقت قصير، تمكنت شرطة الشمال من تحديد هويات المشتبه بهم (17 و18 و21) من سكان الناصرة. تم إلقاء القبض على جميع المشتبه بهم، وبعد إجراء تحقيقات مكثفة، تم تقديم لائحة اتهام ضدهم من خلال مكتب النيابة العامة في لواء الشمال".