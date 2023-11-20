تمديد اعتقال شاب وشابة بكتابة "داعمة لغزة" في حيفا لغاية الخميس

مددت المحكمة في حيفا اعتقال شاب من حيفا وشابة من سخنين بكتابة "داعمة لغزة" في حيفا، كما مددت المحكمة في عكااعتقال ناشط من حيفا وهو طالب في جامعة حيفا لغاية الخميس، على خلفية الحرب على غزة.

مددت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الإثنين، اعتقال شاب من المدينة وشابة من سخنين، لغاية يوم الخميس المقبل، واللذين اعتقلتهما الشرطة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على خلفية كتابة عبارات (جدارية) دعم وتعاطف مع قطاع غزة الذي شن عليه الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة منذ 45 عاما.

وكانت النيابة العامة قد قدمت لائحة اتهام ضد المتهمين، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، نسبت إليهما "الإخلال بالأمن العام، إزعاج وتهديد سلامة الجمهور، وتخريب ممتلكات".

وعقبت المحامية أفنان خليفة، الموكلة بالدفاع عن أحد المعتقلين، بالقول إن "سياق جلسة المحكمة التي عُقدت، اليوم، يتعلق بطرح النيابة العامة لأدلة ضد المعتقلين، وقد ادعينا في دفاعنا عن موكلينا بأن الأدلة ضعيفة ضد بعض من المخالفات التي نسبتها النيابة ضدهما".

وأضافت أن "تهمة الإخلال بالأمن العام حسب رأيي القانوني غير ملائمة لهذا النوع من الملفات، لهذا طالبنا بإطلاق سراح فوري للمعتقلين دون أية شروط، إلا أن القاضي أجّل إصدار القرار حتى يوم الخميس المقبل، ويبدو أنه يتجه نحو إطلاق سراحهما".

وفي سياق متصل، مددت محكمة الصلح في عكا، اليوم، اعتقال ناشط من حيفا وهو طالب في جامعة حيفا حتى يوم الخميس، والذي تم اعتقاله يوم 13 تشرين الأول/ نوفمبر، على خلفية نشر منشور في شبكة التواصل الاجتماعي.

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