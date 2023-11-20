77 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل منذ مطلع العام

آخر ضحايا حوادث العمل صادق محمد راشد جبارين (54 عاما) من زلفة في منطقة وادي عارة، والذي توفي متأثرا بجروحه البالغة، بعد أن سقط عن ارتفاع في ورشة بناء ببلدة كفار يونا، وسط البلاد، يوم الخميس الماضي.

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة، وفقا لجمعية "عنوان العامل" أن 77 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب 682 عمال غالبيتهم في حوادث بورش البناء.

وكان آخر ضحايا حوادث العمل صادق محمد راشد جبارين (54 عاما) من زلفة في منطقة وادي عارة، والذي توفي متأثرا بجروحه البالغة، بعد أن سقط عن ارتفاع في ورشة بناء ببلدة كفار يونا، وسط البلاد، يوم الخميس الماضي، وشُيّع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية، بعد صلاة عشاء أمس الأحد.

وللمقارنة فقد لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.