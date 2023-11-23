18 أمر إغلاق لمحال تجارية في الجليل منذ بدء الحرب

أغلقت الشرطة "ثلاثة محال تجارية شغّلت عددا من العمال من المناطق الفلسطينية بدون تصاريح قانونية، ومنذ بدء الحرب أغلقت 18 محلا تجاريا".

أصدرت الشرطة الإسرائيلية 18 أمر إغلاق إدارية لمحال تجارية في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بادعاء "تشغيل عمال بدون تصاريح قانونية في أيام الحرب".

ووفقا للشرطة، اليوم الخميس، فإنه "في الأسبوع الأخير أغلقت بأمر إداري من قائد اللواء الشمالي ثلاثة محال تجارية شغّلت عددا من العمال من المناطق الفلسطينية بدون تصاريح قانونية، ومنذ بدء الحرب أغلقت 18 محلا تجاريا".

وأضافت أن "أفراد الشرطة يواصلون العمل ضد المحال التجارية التي تشغّل عمالا من سكان المناطق، مخالفة القانون. وقد وقّع قائد اللواء على أوامر إغلاق لثلاثة محلات: ملحمة في البعينة لمدة 15 يوما، ومخبزا في عيلبون لمدة 20 يوما، ومخبزا في شفاعمرو لمدة 20 يوما".

وتواصل الشرطة مطاردة العمال الفلسطينيين بادعاء "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.