مصرع الشاب علي طه من كابول إثر انزلاقه على درج منزله

الشاب علي طه همّ للخروج من منزله والتوجه إلى العمل، صباح اليوم، لكن زَلَّتْ بِهِ قَدَمُهُ وسَقَطَ على درج منزله فأصيب في رأسه، ووصفت إصابته بأنها بالغة الخطورة، نُقل على إثرها إلى عيادة طبية في البلدة، لكنه فارق الحياة.

لقي الشاب علي طه (29 عاما) من قرية كابول في منطقة الجليل، شمالي البلاد، مصرعه صباح اليوم، الإثنين، في حادث منزلي.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب طه همّ للخروج من منزله والتوجه إلى العمل، صباح اليوم، لكن زَلَّتْ بِهِ قَدَمُهُ وسَقَطَ على درج منزله فأصيب في رأسه، ووصفت إصابته بأنها بالغة الخطورة، نُقل على إثرها إلى عيادة طبية في البلدة، لكنه فارق الحياة بعد أن حاول الطاقم الطبي إنقاذه وأجرى له عمليات إنعاش في المكان.

وساد الحزن والأسى بين أقارب وأتراب الفقيد في كابول، بعد انتشار النبأ المفجع، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة الثاكل لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.