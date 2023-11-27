مصرع رمزي أبو جبل من الناصرة دهسا قرب مفرق "أيال"

أسفر حادث دهس وقع، مساء أمس، بالقرب من مفرق "أيال" على شارع 6 باتجاه منطقة شمالي البلاد، عن مصرع رمزي كريم أبو جبل (65 عاما) من سكان حي جبل حمودة في مدينة الناصرة.

لقي رمزي كريم أبو جبل (65 عاما) من سكان حي جبل حمودة في مدينة الناصرة، مصرعه، مساء أمس الأحد، متأثرا بجروحه الحرجة إثر إصابته في حادث دهس وقع بالقرب من مفرق "أيال" على شارع 6 باتجاه منطقة شمالي البلاد.

وأقر الطاقم الطبي التابع لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" وفاة المصاب بعد أن باءت عمليات إنعاشه بالفشل.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ومساء يوم السبت الماضي، لقي أسيد فاعور (43 عاما) من سكان مدينة شفاعمرو، مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس على شارع 70 بالقرب من مفرق قرية كابول في منطقة الجليل، شمالي البلاد.