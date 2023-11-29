لجنة التوجيه تطالب بـ"الإفراج عن المحتجزين العرب من النقب" في غزة

"6 مواطنين عرب من النقب رهن الحجز في قطاع غزة، وهم: سامر فؤاد الطلالقة - حورة، ويوسف خميس الزيادنة - رهط، وعائشة يوسف الزيادنة - رهط، وبلال يوسف الزيادنة - رهط، وحمزة يوسف الزيادنة - رهط، وفرحان القاضي - كركور".

طالبت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن المحتجزين العرب من النقب في قطاع غزة.

ووفقا للجنة فإنه "بعد مرور أكثر من 53 يوما ما زال 6 مواطنين عرب من النقب رهن الحجز في قطاع غزة، وهم: سامر فؤاد الطلالقة - حورة، ويوسف خميس الزيادنة - رهط، وعائشة يوسف الزيادنة - رهط، وبلال يوسف الزيادنة - رهط، وحمزة يوسف الزيادنة - رهط، وفرحان القاضي - كركور".

بلال يوسف الزيادية

وأضافت أنه "على الرغم من إطلاق سراح العشرات من المحتجزين من النساء والأطفال، لم يتم الإفراج عن القاصر عائشة الزيادنة البالغة من العمر 17 عاما وأخيها بلال يوسف الزيادية البالغ من العمر 18 عاما، بالرغم من أنهم يلبون المعايير المتفق عليها بإطلاق سراح الرهائن من المدنيين".

وذكرت اللجنة في بيانها أنه "تم اختطاف بلال وأخته عائشة ووالدهما يوسف وأخيهما حمزة، خلال عملهم في كيبوتس (حوليت) المحاذي لقطاع غزة، يوم السبت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

حمزة يوسف الزيادنة

وختمت اللجنة بالقول: "إننا نثمن عاليا الجهود المبذولة للتهدئة وإطلاق سراح الرهائن، ونتمنى على كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر بذل الجهود بإطلاق سراح الرهائن العرب، وخاصة عائشة وبلال، الذين يلبون شروط الإفراج عنهم، وفقا لصفقة التبادل التي تم الاتفاق عليها والجاري تنفيذها".