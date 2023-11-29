مصرع الشاب جميل أبو عرار الطلقات في حادث ذاتي بيافا

ضحية حادث الطرق الذاتي هو الشاب جميل أبو عرار الطلقات، والبالغ من العمر 22 عاما، من بلدة عرعرة النقب، جنوبي البلاد، كان قد انتقل للسكن في مدينة يافا، قبل مدة، وفقا لمصادر محلية.

لقي شاب مصرعه في حادث طرق وقع في شارع (شديروت يروشالايم) بمدينة يافا، الليلة الماضية.

وذكرت مصادر محلية أن ضحية حادث الطرق الذاتي هو الشاب جميل أبو عرار الطلقات، والبالغ من العمر 22 عاما، من بلدة عرعرة النقب، جنوبي البلاد، كان قد انتقل للسكن في مدينة يافا، قبل مدة.

وأضافت المصادر المحلية أن الشاب أصيب بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة نتيجة حادث الطرق الذاتي الذي وقع أثناء ركوبه لـ(سكوتر) في شارع شديروت يروشلايم، وبسبب ما لم يعرف بعد، اصطدامه بجسم مما تسبب له بإصابة بالغة بالرأس ومن ثم نقله إلى مستشفى (إيخيلوف) لتلقي العلاج، وقد اضطر الأطباء في وقت لاحق لإقرار عن وفاته متأثرا بجروحه البالغة.

وساد الحزن والأسى بين أقارب وأصدقاء ضحية الحادث، بعد انتشار النبأ المفجع، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة الثاكل لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها بفقدان نجلها.