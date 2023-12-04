متطرف يهودي يقتحم منزلا ويعتدي على قاطنيه في مصمص

قريب الشاب أحمد إغبارية: "ما حصل هو نتيجة التحريض المستمر على العرب من قبل السياسيين الإسرائيليين والإعلام الإسرائيلي، الذين يحرضون على العرب في كل فرصة، وهذا نتيجة التحريض الذي نشهده منذ سنوات وليس وليد هذه السنة".

اقتحم متطرف يهودي، مساء أمس الأحد، منزلا في قرية مصمص في منطقة وادي عارة، واعتدى على أصحاب المنزل، فيما تمكن صاحب المنزل من السيطرة عليه، حتى حضور الشرطة التي استُدعيت إلى المكان.

وقام المتطرف اليهودي باقتحام المنزل، مزودا بآلة حادّة، واعتدى على أصحاب المنزل، وردد هتافات عنصرية تجاه قاطني المنزل.

ويعود المنزل الذي اقتحمه المتطرف لعائلة الشاب أحمد إغبارية، ويقع في منطقة نائية.

وتلقى إغبارية العلاج الطبي في مشفى النور بمدينة أم الفحم، بعد إصابته في الاعتداء.

وقال قريب الشاب أحمد إغبارية لـ"عرب 48" إن "متطرف يهودي اقتحم منزل قريبي أحمد إغبارية، وخلال الاقتحام كان يردد هتافات دينية، واعتدى على صاحب المنزل، فيما تمّكن صاحب المنزل من السيطرة عليه بعد عراك دار بينهما، وأبقى صاحب المنزل المتطرف تحت سيطرته حتى وصلت الشرطة وقامت باعتقاله".

وأضاف أن "ما حصل هو نتيجة التحريض المستمر على العرب من قبل السياسيين الإسرائيليين والإعلام الإسرائيلي، الذين يحرضون على العرب في كل فرصة، وهذا نتيجة التحريض الذي نشهده منذ سنوات وليس وليد هذه السنة".

وختم إغبارية بالقول إن "صاحب المنزل سيقدم شكوى للشرطة ضد المتطرف اليهودي الذي اقتحم المنزل، وسيتابع القضية قضائيًا".